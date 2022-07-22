Футболіст невдовзі підпише контракт із "ткачами".
НІКОЛАС ТАЛЬЯФІКО, GETTY IMAGES
22 липня 2022, 12:08
Захисник Аякса Ніколас Тальяфіко знаходиться в одному кроку від переходу у Ліон.
Футболіст вже вирушив до Франції літаком, де невдовзі пройде медогляд та підпише контракт, повідомляє Фабріціо Романо.
Угода буде розрахована до літа 2025 року, а нідерландський гранд отримає за свого гравця 4 млн євро. Відзначимо, що контракт Тальяфіко та Аяксу добігає свого кінця через рік.
Минулого сезону Тальяфіко забив 3 голи і зробив 3 результативні передачі у 29 матчах за Аякс.