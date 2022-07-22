Захисник Аякса Ніколас Тальяфіко знаходиться в одному кроку від переходу у Ліон.

Футболіст вже вирушив до Франції літаком, де невдовзі пройде медогляд та підпише контракт, повідомляє Фабріціо Романо.

Угода буде розрахована до літа 2025 року, а нідерландський гранд отримає за свого гравця 4 млн євро. Відзначимо, що контракт Тальяфіко та Аяксу добігає свого кінця через рік.

Минулого сезону Тальяфіко забив 3 голи і зробив 3 результативні передачі у 29 матчах за Аякс.