Франция

Футболіст невдовзі підпише контракт із "ткачами".

Захисник Аякса Ніколас Тальяфіко знаходиться в одному кроку від переходу у Ліон.

Excl: Nicolás Tagliafico, now flying to Lyon in order to complete his move to OL from Ajax. 🚨🔴🔵🛩 #OL



Tagliafico will undergo medical and sign until June 2025 with OL. €4m fee to Ajax.



Here’s the Argentine with his agents and his girlfriend ⤵️📸 pic.twitter.com/I7A4klbibV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2022

Футболіст вже вирушив до Франції літаком, де невдовзі пройде медогляд та підпише контракт, повідомляє Фабріціо Романо.

Угода буде розрахована до літа 2025 року, а нідерландський гранд отримає за свого гравця 4 млн євро. Відзначимо, що контракт Тальяфіко та Аяксу добігає свого кінця через рік.

Минулого сезону Тальяфіко забив 3 голи і зробив 3 результативні передачі у 29 матчах за Аякс.