Испания

Защитник намерен продолжить свою карьеру в Испании.

Защитник Аякса и сборной Аргентины Николас Тальяфико не намерен вести переговоры о трансфере с каким-либо клубом, кроме каталонской Барселоны.

По информации ESPN, футболиста полностью устраивает его положение в амстердамском клубе и он готов сменить место работы лишь ради одной команды — Барселоны.

"Блаугранас" предложили Аяксу вариант с арендой футболиста с последующим правом выкупа, однако нидерландцы готовы рассмотреть лишь полноценный трансфер.

Контракт защитника с Аяксом рассчитан до лета 2023 года.

Transfermarkt оценивает Тальяфико в 16 млн евро.

В текущем сезоне футболист сыграл 13 матчей за Аякс во всех турнирах, в которых по разу отметился голом и результативной передачей.

Ранее сообщалось об интересе Наполи к Тальяфико.