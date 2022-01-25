Защитник намерен продолжить свою карьеру в Испании.
николас тальяфико, getty images
25 января 2022, 11:47
Защитник Аякса и сборной Аргентины Николас Тальяфико не намерен вести переговоры о трансфере с каким-либо клубом, кроме каталонской Барселоны.
По информации ESPN, футболиста полностью устраивает его положение в амстердамском клубе и он готов сменить место работы лишь ради одной команды — Барселоны.
"Блаугранас" предложили Аяксу вариант с арендой футболиста с последующим правом выкупа, однако нидерландцы готовы рассмотреть лишь полноценный трансфер.
Контракт защитника с Аяксом рассчитан до лета 2023 года.
Transfermarkt оценивает Тальяфико в 16 млн евро.
В текущем сезоне футболист сыграл 13 матчей за Аякс во всех турнирах, в которых по разу отметился голом и результативной передачей.
Ранее сообщалось об интересе Наполи к Тальяфико.