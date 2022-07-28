Франция

Хавбек має всі шанси повернутись у Лігу 1.

Півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо може повернутись до чемпіонату Франції.

В послугах 27-річного виконавця зацікавлений Монако, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Сторони можуть розпочати переговори вже зовсім скоро, адже "монегаски" шукають підсилення складу напередодні ігор проти ПСВ у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що з 2012 до 2019 року Рабьо виступав за ПСЖ.

Минулого сезону Адрієн провів 45 матчів за Ювентус у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ хоче повернути футболіста до свого складу.