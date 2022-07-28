Хавбек має всі шанси повернутись у Лігу 1.
адрієн рабьо, getty images
28 липня 2022, 18:26
Півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо може повернутись до чемпіонату Франції.
В послугах 27-річного виконавця зацікавлений Монако, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Сторони можуть розпочати переговори вже зовсім скоро, адже "монегаски" шукають підсилення складу напередодні ігор проти ПСВ у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, що з 2012 до 2019 року Рабьо виступав за ПСЖ.
Минулого сезону Адрієн провів 45 матчів за Ювентус у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що ПСЖ хоче повернути футболіста до свого складу.