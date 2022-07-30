Марсель довгий час працював над переходом захисника Арсеналу Нуну Тавареша і нарешті домовився про трансфер.

Як повідомляє офіційний сайт провансальців, португальський футболіст виступатиме в Марселі наступного сезону на правах орендної угоди.

Минулого сезону, який став дебютним за Арсенал, Нуну Тавареш провів 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше Марсель домовився із Гранадою про перехід Луїса Суареса.