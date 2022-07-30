Франция

Португальський захисник перебрався до Ліги 1.

Марсель довгий час працював над переходом захисника Арсеналу Нуну Тавареша і нарешті домовився про трансфер.

Як повідомляє офіційний сайт провансальців, португальський футболіст виступатиме в Марселі наступного сезону на правах орендної угоди.

Минулого сезону, який став дебютним за Арсенал, Нуну Тавареш провів 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜𝗜

✍️ « 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗺𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘁 » #BienvenueSurMars 𝗡𝘂𝗻𝗼 𝗧𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲𝘀 👽🛸 pic.twitter.com/V2fanTvlfg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 30, 2022

Нагадаємо, що раніше Марсель домовився із Гранадою про перехід Луїса Суареса.