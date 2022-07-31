Франция

Аргентинський футболіст вкотре поповнив свою колекцію.

У неділю, 31 липня, ПСЖ обіграв Нант (4:0) та завоював Суперкубок Франції.

Це означає, що Ліонель Мессі завоював свій 41 трофей у кар'єрі.

До цього 35-річний футболіст у складі Барселони 10 разів вигравав Ла Лігу, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів, 8 разів ставав володарем Суперкубку Іспанії, 7 разів – Кубка країни, а також по три рази вигравав клубний чемпіонат світу та Суперкубок Європи.

З ПСЖ він брав чемпіонат Франції, а у складі збірної Аргентини Ліонель вигравав Кубок Америки, перемагав на Олімпіаді, виграв молодіжний чемпіонат світу та Фіналіссиму.

Зазначимо, що рекордсменом за кількістю трофеїв є Дані Алвес (46).