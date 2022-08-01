21-річний футболіст повернувся у Францію.
алексіс бека бека (ліворуч), getty images
01 серпня 2022, 19:50
Ніцца продовжує комплектацію складу, підписавши чергового новачка.
Так, гравцем команди став молодий півзахисник Алексіс Бека Бека. Умови підписаного контракту не розголошуються.
В період з 2019 по 2021 рік Бека Бека грав за Кан, а минулий сезон провів у складі однієї з команд дикої держави.
Також футболіст має досвід гри за національні команди Франції різного віку.
Раніше повідомлялось, що Ніцца хоче підписати Михайло Мудрика.