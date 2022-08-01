Ніцца продовжує комплектацію складу, підписавши чергового новачка.

Так, гравцем команди став молодий півзахисник Алексіс Бека Бека. Умови підписаного контракту не розголошуються.

В період з 2019 по 2021 рік Бека Бека грав за Кан, а минулий сезон провів у складі однієї з команд дикої держави.

Також футболіст має досвід гри за національні команди Франції різного віку.

Раніше повідомлялось, що Ніцца хоче підписати Михайло Мудрика.