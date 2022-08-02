Людовік Ажорк може перебратися до чемпіонату Англії.
Людовік Ажорк, getty images
02 серпня 2022, 00:12
Представники чемпіонату Англії продовжують працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sky Sports, форвард Страсбурга Людовік Ажорк зацікавив вісім клубів елітного дивізіону Англії.
Йдеться про Вулвергемптон, Евертон, Лестер, Вест Гем, Фулгем, Ноттінгем Форест, Борнмут і Ньюкасл.
Сума переходу французького нападаючого оцінюється в 18 мільйонів фунтів.
Минулого сезону Ажорк провів 38 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 12 голами та вісьмома результативними передачами.
Нагадаємо, що Герта на межі зриву перемовин щодо трансферу нападника Страсбура через невизначеність долі Пьонтека.