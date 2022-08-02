Представники чемпіонату Англії продовжують працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sky Sports, форвард Страсбурга Людовік Ажорк зацікавив вісім клубів елітного дивізіону Англії.

Йдеться про Вулвергемптон, Евертон, Лестер, Вест Гем, Фулгем, Ноттінгем Форест, Борнмут і Ньюкасл.

Сума переходу французького нападаючого оцінюється в 18 мільйонів фунтів.

Минулого сезону Ажорк провів 38 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 12 голами та вісьмома результативними передачами.

Нагадаємо, що Герта на межі зриву перемовин щодо трансферу нападника Страсбура через невизначеність долі Пьонтека.