Франция

Бразильский захисник перебрався до Ліги 1.

Лілль підписав контракт і захисником Шахтаря Ісмаїлі, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

"Доги" домовилися з бразильським футболістом про операцію терміном на рік із опцією продовження. Ісмаїлі був у статусі вільного агента.

Ісмаілі захищав кольори Шахтаря з 2013 року. Минулого сезону він зіграв у 21 матчі, в яких відзначився п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше Лілль продав одного зі своїх лідерів, Ренату Санчеша, у Парі Сен-Жермен.