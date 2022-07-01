Украина

Португальський фахівець підтримав український народ, який веде героїчну боротьбу проти російської окупації.

Напередодні французький Лілль оголосив про призначення Паулу Фонсеки на посаду головного тренера першої команди.

Проте в Україні португальський фахівець відомий за своєю роботою на чолі донецького Шахтаря.

Фонсека, який одружений з українкою, висловився про нинішню ситуацію в нашій країні, пов'язану з повномасштабним військовим вторгненням російських терористів та окупантів наприкінці лютого цього року.

"Звичайно, коли є така ситуація, як в Україні, ви можете змінити своє бачення життя, змінити вашу думку про важливість певних речей. Іноді ви навіть не замислюєтеся про це.

Коли я був у Києві, там була важка ситуація. Війна вже розпочалась. Але те, що я пережив там, – це нічого в порівнянні з тим, від чого люди страждають там зараз кожного дня.

Моя дружина – українка, мій син – українець. Важко дивитись на те, що там відбувається. Сподіваюсь, що ця ситуація вирішиться якомога скоріше, тому що людям в Україні важко", — цитує слова Фонсеки RMC Sport.

Нагадаємо, що Паулу Фонсека очолив Лілль до літа 2024 року. Першим новачком "догів" при португальці став алжирський захисник Акім Зедадка.