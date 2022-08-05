Франция

Півзахисник перебрався в Лігу 1.

Марсель має намір серйозно посилитись у поточне літнє трансферне вікно.

Новачком команди став півзахисник Роми Жордан Верету, повідомляє офіційний сайт "провансальців".

Контракт Верету з Ромою був розрахований до літа 2024 року. З Марселем же угода укладена на

Минулого сезону француз провів 50 ігор за римський клуб у всіх турнірах: на його рахунку 4 голи та 10 результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Марсель домовився про оренду захисника Арсеналу.