Півзахисник перебрався в Лігу 1.
Жордан Верету (ліворуч), фото Марсель
05 серпня 2022, 20:58
Марсель має намір серйозно посилитись у поточне літнє трансферне вікно.
Новачком команди став півзахисник Роми Жордан Верету, повідомляє офіційний сайт "провансальців".
Контракт Верету з Ромою був розрахований до літа 2024 року. З Марселем же угода укладена на
Минулого сезону француз провів 50 ігор за римський клуб у всіх турнірах: на його рахунку 4 голи та 10 результативних передач.
Нагадаємо, що раніше Марсель домовився про оренду захисника Арсеналу.