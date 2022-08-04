Франция

Француз повернеться до рідної країни.

Марсельський Олімпік домовився з римською Ромою щодо трансферу 29-річного хавбека Жордана Верету. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

"Марсель заплатить 11 мільйонів євро+4,5 у вигляді бонусів за Жордана Верету. Клуби домовилися про контракт, призначено медогляд гравця.

Верету прибуде до Марселя для завершення деталей переходу" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Також Романо зазначив в окремому твіті, що продаж Верету відкрив Ромі можливість підписати Жоржиньо Вейналдума, з яким джалороссі досягли згоди.

Нагадаємо, Тоттенгем намагається отримати гравця Роми Ніколо Дзаньоло.