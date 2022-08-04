Француз повернеться до рідної країни.
Жордан Верету, Getty Images
04 серпня 2022, 14:27
Марсельський Олімпік домовився з римською Ромою щодо трансферу 29-річного хавбека Жордана Верету. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
"Марсель заплатить 11 мільйонів євро+4,5 у вигляді бонусів за Жордана Верету. Клуби домовилися про контракт, призначено медогляд гравця.
Верету прибуде до Марселя для завершення деталей переходу" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.
Також Романо зазначив в окремому твіті, що продаж Верету відкрив Ромі можливість підписати Жоржиньо Вейналдума, з яким джалороссі досягли згоди.
Нагадаємо, Тоттенгем намагається отримати гравця Роми Ніколо Дзаньоло.