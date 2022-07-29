Франция

"Провансальці" завершують перехід молодого футболіста.

Марсель у поточне літнє трансферне вікно розглядає різні варіанти посилення складу.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "провансальці" домовилися про підписання Нуну Тавареша з Арсеналу на правах оренди.

Минулого сезону, який став дебютним за Арсенал, Нуну Тавареш провів 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо,що Арсенал визначається з майбутнім Нуну Тавареша — тривають переговори з Аталантою.