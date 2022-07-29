"Провансальці" завершують перехід молодого футболіста.
Нуну Тавареш, getty images
29 липня 2022, 00:13
Марсель у поточне літнє трансферне вікно розглядає різні варіанти посилення складу.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "провансальці" домовилися про підписання Нуну Тавареша з Арсеналу на правах оренди.
Минулого сезону, який став дебютним за Арсенал, Нуну Тавареш провів 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо,що Арсенал визначається з майбутнім Нуну Тавареша — тривають переговори з Аталантою.