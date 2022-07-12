Франция

Французька команда опублікувала список із 33 гравців.

Французький Ліон у своєму твіттері опублікував заявку на майбутні благодійні поєдинки проти київського Динамо.

До списку гравців від команди Руді Гарсії потрапили 33 футболісти, серед яких знайшлося місце орендованому гравцю донецького Шахтаря Тете.

Нагадаємо, сьогодні Динамо проведе два спаринги проти Ліона. Перша гра розпочнеться о 19:00 за київським часом, а друга о 22:00. Трансляції обох матчів будуть доступні на Football.ua.