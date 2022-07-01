Бразилець та французький клуб скористалися правилами ФІФА.
ФК Ліон
01 липня 2022, 15:35
Вінгер донецького Шахтаря Тете підписав новий контракт із Ліоном. Про це повідомляє прес-служба французького клубу.
Нова угода з 22-річним бразильцем розрахована до літа 2023 року.
Для цієї угоди футболіст та французький клуб скористалися оновленим правилом ФІФА щодо легіонерів у чемпіонатах України та Росії.
Зазначимо, що у Тете контракт із донецьким клубом до кінця 2023 року і вже наступного літа він може підписати попередню угоду з іншим клубом. Це означає, що Ліон може безкоштовно отримати футболіста, який зимою може залишити "гірників" як вільний агент.
Нагадаємо, Тете перебрався в Ліон наприкінці березня і з того часу провів 11 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав п'ять результативних передач.