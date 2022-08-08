Франция

Нападник прокоментував відсутність у першому матчі нового сезону.

Французький Парі Сен-Жермен минулими вихідними розпочав виступи в новому сезоні Ліги 1 з розгромної перемоги над Клермоном (5:0).

І поки гравці "червоно-синіх", яким удалось потрапити до заявки чемпіонів Франції на звітну гру, святкували перемогу, місцеві ЗМІ почали активно розпитувати нового головного тренера ПСЖ щодо відсутності аргентинського нападника Мауро Ікарді серед переліку викликаних на гру виконавців.

Зрештою, мовчання порушив сам футболіст, зробивши заяву в своїх соціальних мережах.

"Припиніть вигадувати плітки. Рішення не викликати мене на гру проти Клермона було чисто технічним.

Я був відсутній не через особисті проблеми, бо в мене їх немає, і з повагою ставився до всіх тренувань. Футбол все ще залишається моїм пріоритетом і моєю роботою, за яку мені платять.

Чого я не терпітиму, так це того, що некомпетентні та токсичні люди намагаються дискредитувати мене. Заощаджуйте свій час і, перш ніж писати і ховатися за ширмою інтернету чи газетою, ознайомтеся з реальністю.

Якщо сьогодні я їду на Ібіцу зі своєю родиною, то це тому, що на моїй роботі нам дали вихідні, і кожен насолоджується ними, як хоче і з ким хоче, вибираючи своє дозвілля. Передаю всім палкий поцілунок", — ідеться в публікації гравця в Instagram.

Зазначимо, що раніше стало відомо про зацікавленість клубу з топ-чемпіонату в послугах Мауро, який за минулий рік забив п’ять голів у 30 зіграних матчах.