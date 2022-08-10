Іспанський півзахисник може змінити команду.
Андер Еррера, getty images
10 серпня 2022, 20:59
Парі Сен-Жермен продовжує роботу над комплектацією складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Le Parisien, чемпіон Франції готовий відпустити свого півзахисника Андера Ерреру на правах вільного агента.
Контракт між Парі Сен-Жермен та Андером Еррерою розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону 32-річний футболіст провів 28 матчів за ПСЖ у всіх турнірах: на його рахунку чотири голи та дві результативні передачі.
Нагадаємо, що раніше Парі Сен-Жкрмен підготував покращену пропозицію Інтеру щодо Шкрініара.