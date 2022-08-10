Франция

Іспанський півзахисник може змінити команду.

Парі Сен-Жермен продовжує роботу над комплектацією складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Le Parisien, чемпіон Франції готовий відпустити свого півзахисника Андера Ерреру на правах вільного агента.

Контракт між Парі Сен-Жермен та Андером Еррерою розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону 32-річний футболіст провів 28 матчів за ПСЖ у всіх турнірах: на його рахунку чотири голи та дві результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше Парі Сен-Жкрмен підготував покращену пропозицію Інтеру щодо Шкрініара.