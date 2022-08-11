Франция

22-річний футболіст може продовжити кар'єру у Лізі 1.

Захисник Лейпцига Мохамед Сімакан може перейти до ПСЖ, повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, пріоритетним варіантом паризького клубу для посилення центру оборони залишається гравець Інтера Мілан Шкрініар. Однак міланський клуб не ухвалив пропозицій парижан про трансфер.

Якщо купити словака так і не вийде, парижани можуть спробувати трансфер Сімакана. За продаж захисника німці мають намір отримати щонайменше 40 мільйонів євро.

Минулого сезону Бундесліги Сімакан провів 28 матчів та забив 1 гол.