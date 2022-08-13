Франция

Цікаве придбання коштовного футболіста.

Не дивлячись на початок сезону французької Ліги 1 тиждень тому, її клуби-учасники досі перебувають в активному пошуку підсилення своїх кадрових резервів.

Зокрема, Монако, який уже встиг провалити головне завдання на першу половину сезону, знову не змігши кваліфікуватись до Ліги чемпіонів УЄФА за підсумком дуелі проти нідерландського ПСВ, бажає вже найближчим часом отримати нового виконавця до своєї опорної зони.

Ідеться про малійського півзахисника австрійського Зальцбурга Мохамеда Камара, найбільш цікавою сторінкою нетривалої професійної кар’єри якого є історія, пов’язана з дискваліфікацією через допінг навесні минулого року.

Не зважаючи на це, за попередній сезон 22-річний футболіст зміг стати ключовим виконавцем у складі своєї команди, відігравши 36 матчів (1 гол + 5 гольових передач).

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Монако та австрійський гранд надзвичайно близькі до укладання остаточної домовленості, тоді як для гравця вже готовий контракт строком до 2027 року.

Його трансферну вартість портал Transfermarkt оцінив у 27 млн євро, за умов ще трьох років дійсності чинної угоди з РБ.