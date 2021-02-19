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Малийцы до конца весны не помогут своему клубу.

Полузащитник РБ Зальцбурга Мохамед Камара и нападающий Секу Койта дисквалифицированы на три месяца после того, как в 2020-м году в их крови обнаружили допинг.

УЕФА провел расследование и постановил, что оба 21-летних игрока приняли запрещенный препарат случайно в расположении сборной Мали.

На официальном сайте австрийского клуба сообщается, что вещество из запрещенного списка попало в организм Камара и Койта вместе с препаратом от высотной болезни, который они получили от врача сборной Мали.

В текущем сезоне Камара провел 25 матчей за Зальцбург во всех турнирах, забив при этом два гола. На счету Койта 28 встречи, 17 голов и десять ассистов.

Напомним, что вчера, 18-го февраля, РБ Зальцбург уступил Вильярреалу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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