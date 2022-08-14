До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Франції.
ПСЖ — Монпельє, twitter.com/PSG_inside
14 серпня 2022, 09:50
Парі Сен-Жермен у другому турі французької Ліги 1 зумів здобути впевнену перемогу над Монпельє на власному полі.
Свій успіх колектив Крістофа Гал’є почав закладати ще в першій половині гри, коли перед перервою змусив захисника Фалає Сако зрізати м’яч у власні ворота, після чого Неймар зумів зробити те, що до цього посеред тайму не вдалось Кіліану Мбаппе — пробити повз голкіпера з пенальті.
У другій половині швидкий м’яч від того-таки Неймара зняв майже усі питання щодо переможця, проте гол у відповідь від Хазрі все ж таки залишав гостям шанси на порятунок.
Проте посеред другого тайму Кіліан Мбаппе зрештою зумів уразити ворота суперників з гри, а вже під завісу зустрічі на дебютний м’яч Ренату Саншеша відповів Чато, проте для порятунку гри Монпельє цього було замало.
Огляд матчу:
ПСЖ — Монпельє 5:2
Голи: Сако, 39 (автогол), Неймар, 43 (з пенальті), 51, Мбаппе, 69, Саншеш, 87 — Хазрі, 58, Тшато, 90+2.
ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркіньос, Кімпембе — Хакімі (Мукіеле, 86), Вітінья (Паредес, 70), Верратті (Саншеш, 86), Мендеш — Мбаппе (Сарабія, 86), Мессі, Неймар (Екітике, 90).
Монпельє: Омлін — Чато, Сако, Козза, Сен-Люс — Шотар (Леруа, 86), Саваньє (Фаяд, 86) — Мауасса (Суке, 70), Ваї (Сако, 79), Феррі — Хазрі (Жермен, 78).
Попередження: Кімпембе (60), Ваї (63), Вітінія (66).
Джерело: MEGOGO.