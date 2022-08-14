Франция

Потужне підсилення центральної ланки для французького клубу.

Малійський півзахисник Мохамед Камара під час минулорічної кампанії запалював у складі австрійського РБ Зальцбург у матчах Ліги чемпіонів УЄФА, досягнувши разом із командою стадії 1/8 фіналу цього турніру, тому геть не дивно, що під час теперішньої трансферної кампанії до нього прикуто інтерес ізбоку чималої кількості європейських клубів.

Однак дозволити собі виконавця, трансферну вартість якого портал Transfermarkt оцінив у 27 млн євро, за умов ще трьох років дійсності чинної угоди з РБ, може геть не кожен.

У французького Монако такі гроші на рахунках точно були, тож не дивно, що представник Ліги 1 забажав отримати якісне підсилення до власної опорної зони.

Після нетривалих перемовин, "монегаски" оголосили про підписання 22-річного виконавця, який став їхнім п’ятим придбанням цього літа, після захисника Маланга Сарра, нападників Бреля Емболо й Такумі Мінаміно та голкіпера Томаса Дідійона.

Як повідомляє місцева преса, Монако вдалось збити ціну гравця до рівня 15 млн євро, а самому півзахисникові запропонували п’ятирічну угоду.

У минулому сезоні Камара забив один м’яч та віддав п’ять гольових передач за 36 зіграних матчів.