Франция

Схоже, що форвард почав вести себе по-іншому останнім часом.

Футболісти ПСЖ масово жаліються на поведінку зірки команди та лідера атаки Кіліана Мбаппе.

Француз, який нещодавно продовжив контракт з клубом, став поводити себе по-іншому у новому сезоні.

Як повідомляє UOL Esporte, гравці столичного клубу вважають, що Мбаппе став нестерпним та розпещеним.

Більш того, це проявляється і у його зверненнях до керівництва. Повідомляється, що він попросив прибрати з клубу "аргентинську республіку".

До неї, за версією видання, входить Ліонель Мессі, Мауро Ікарді, Леандро Паредес та Анхель Ді Марія, який вже клуб залишив.

Також з латиноамериканськими футболістами спілкуються Андер Еррера, Кейлор Навас та Неймар, що, чомусь, бентежить Мбаппе.

Раніше повідомлялось, що Мбаппе просив босів ПСЖ продати Неймара, але потім конфлікт було вичерпано.