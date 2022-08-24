Франция

Бразилець зробив необачний вчинок.

У рамках минулого туру чемпіонату Франції Ліон грав проти Труа на своєму полі та здобув перемогу з рахунком 4:1.

Дублем у складі "ткачів" відзначився бразильський вінгер Тете, проте це не дозволило гравцеві врятуватися від гніву відданих фанатів клубу, повідомляє RMC Sport.

Справа в тому, що Тете вийшов на поле в зелених бутсах. Зелений колір — головний у найважливішого суперника "ткачів" — Сент-Етьєнна.

Крім того, під роздачу від уболівальників потрапили ще три гравці, які помилилися з вибором — Токо-Екамбі, Фавр та Рен-Аделаїд.

Ситуацію, що склалася, прокоментував колишній півзахисник Ліона Жером Ротен:

"Коли ви граєте за такий клуб, як Ліон або будь-який інший клуб, який має суперництво такого рівня, ви повинні з'ясувати все про це. Для мене ці гравці припустилися помилки, одягнувши зелені бутси. Це помилка і вихованців, які не донесли. Ми не можемо руйнувати ДНК клубу. Мене це дуже шокує".

Як можна побачити на відео, колір бутс у команді мало кого хвилює:

👊 𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗧𝗢 𝗪𝗢𝗥𝗞 👊



On reprenait le chemin de l'entraînement ce lundi matin, après notre victoire face à Troyes ce weekend, et devant un millier de supporters au GOLTC ! 💪🔴🔵 pic.twitter.com/oDmGGKZV4l — Olympique Lyonnais (@OL) August 22, 2022

Нагадаємо, що раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін емоційно відреагував на пропозицію Ліона щодо Тете.