Україна

"Гірники" відмовилися продавати бразильського вінгера.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відреагував на пропозицію Ліона щодо бразильського вінгера Тете

Як повідомляє видання New York Times, функціонер висміяв запропоновану французьким клубом угоду у розмірі трьох мільйонів євро.

"Це смішно. Це не викликає поваги ні з боку ФІФА, ні з боку клубів", — наводяться слова Сергія Палкіна.

Зазначимо, Тете перебрався в Ліон наприкінці березня і з того часу провів 11 матчів у минулому сезоні, у яких забив два м'ячі і віддав п'ять результативних передач.

Бразильський вінгер обійшовся "гірникам" у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Палкін заявив, що багато найкращих європейських та американських клубів не проявили зацікавленість у благодійних іграх із Шахтарем.