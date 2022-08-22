"Гірники" відмовилися продавати бразильського вінгера.
Сергій Палкін, фото Шахтар
22 серпня 2022, 21:58
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відреагував на пропозицію Ліона щодо бразильського вінгера Тете
Як повідомляє видання New York Times, функціонер висміяв запропоновану французьким клубом угоду у розмірі трьох мільйонів євро.
"Це смішно. Це не викликає поваги ні з боку ФІФА, ні з боку клубів", — наводяться слова Сергія Палкіна.
Зазначимо, Тете перебрався в Ліон наприкінці березня і з того часу провів 11 матчів у минулому сезоні, у яких забив два м'ячі і віддав п'ять результативних передач.
Бразильський вінгер обійшовся "гірникам" у 15 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше Палкін заявив, що багато найкращих європейських та американських клубів не проявили зацікавленість у благодійних іграх із Шахтарем.