Вінгер Арсенала повернувся до Ліги 1.
Ніколя Пепе, фото Ніцца
26 серпня 2022, 00:08
Ніцца продовжує активну компанію посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт французького клубу, новачком команди став вінгер Арсеналу Ніколя Пепе. Гравець перейшов на правах оренди. Стверджується, що у Ніцци не буде права викупа.
Минулого сезону івуарійський вінгер програв конкуренцію Букайо Сака, провівши за Арсенал 23 неповні матчі, забивши три голи і віддавши шість асистів.
Нагадаємо, що у Ніколя Пепе був варіант з продовженням кар'єри в чемпіонаті Англії, де ним цікавився Лестер.