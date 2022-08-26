Франция

Вінгер Арсенала повернувся до Ліги 1.

Ніцца продовжує активну компанію посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт французького клубу, новачком команди став вінгер Арсеналу Ніколя Пепе. Гравець перейшов на правах оренди. Стверджується, що у Ніцци не буде права викупа.

Минулого сезону івуарійський вінгер програв конкуренцію Букайо Сака, провівши за Арсенал 23 неповні матчі, забивши три голи і віддавши шість асистів.

Нагадаємо, що у Ніколя Пепе був варіант з продовженням кар'єри в чемпіонаті Англії, де ним цікавився Лестер.