Франция

Іспанський півзахисник приєднається до паризького клубу у понеділок-вівторок.

На початку наступного тижня півзахисник Наполі Фабіан Руїс приєднається до ПСЖ, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Паризький клуб заплатить за футболіста 24 мільйони євро. Зарплата 26-річного іспанця становитиме 5 мільйонів євро на рік. Угоду закриють між понеділком та вівторком.

Минулого сезону Руїс забив 7 голів і зробив 5 результативних передач у 38 матчах за Наполі.

Нагадаємо, парижани розлучилися із 33-річним півзахисником Андером Еррерою. Іспанець повернувся до Атлетика.