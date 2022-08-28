Бразильський клуб готовий викласти за футболіста 2,5 мільйони євро.
ВІТАО, GETTY IMAGES
28 серпня 2022, 13:11
Бразильський Інтернасьйонал розглядає можливість повноцінного трансферу захисника донецького Шахтаря Вітао. Про це повідомляє portaldocolorado.com.
За інформацією джерела, керівництво бразильського клубу визначило бюджет на наступний сезон і готове витратити на нових футболістів близько восьми мільйонів євро.
Частина цієї суми може бути виплачена "гірникам" за 22-річного бразильця, який нині виступає у Бразилії на правах оренди. Його трансфер оцінюється в 2,5 млн євро.
Діючий контракт Вітао із Шахтарем розрахований до літа 2023 року. Його угоду нині призупинено згідно з оновленими правилами ФІФА щодо легіонерів із чемпіонату України.
Нагадаємо, у 2019 році Вітао перебрався до Шахтаря з Палмейраса за 4 млн євро. За цей час він провів 36 матчів у складі "гірників".