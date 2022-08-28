Україна

Бразильський клуб готовий викласти за футболіста 2,5 мільйони євро.

Бразильський Інтернасьйонал розглядає можливість повноцінного трансферу захисника донецького Шахтаря Вітао. Про це повідомляє portaldocolorado.com.

За інформацією джерела, керівництво бразильського клубу визначило бюджет на наступний сезон і готове витратити на нових футболістів близько восьми мільйонів євро.

Частина цієї суми може бути виплачена "гірникам" за 22-річного бразильця, який нині виступає у Бразилії на правах оренди. Його трансфер оцінюється в 2,5 млн євро.

Діючий контракт Вітао із Шахтарем розрахований до літа 2023 року. Його угоду нині призупинено згідно з оновленими правилами ФІФА щодо легіонерів із чемпіонату України.

Нагадаємо, у 2019 році Вітао перебрався до Шахтаря з Палмейраса за 4 млн євро. За цей час він провів 36 матчів у складі "гірників".