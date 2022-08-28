Україна

УПЛ уже випустила відповідну заяву.

У стартовому турі українській Прем'єр-лізі представників офіційного транслятора матчів УПЛ Setanta Sports не пустили на два поєдинки: Зоря – Ворскла та Рух – Металіст.

Розпочався другий тур УПЛ і ситуація повторюється. Цього разу матч між київським Динамо та Дніпром-1.

Прес-служба УПЛ виступила з офіційною заявою з цього приводу.

"Знімальна група офіційного мовника не була допущена на матч У зв’язку із недопущенням футбольним клубом Динамо знімальної групи на позиції для зйомки матчу Динамо — Дніпро-1, Пересувна Телевізійна Станція офіційного транслятор Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Арена Львів, на якому проводиться матч.

Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", — сказано в заяві УПЛ.

Раніше свою позицію опублікували YouTube-канали FootballHub та ПроФутбол Digital.

Нагадаємо, матч Динамо – Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 28 серпня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.