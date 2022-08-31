Чемпіон Франції заявив про перехід гравця.
Фабіан Руіс, фото ПСЖ
31 серпня 2022, 00:41
Парі Сен-Жермен продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт паризького клубу, новачком команди став півзахисник Фабіан Руїс.
Іспанський футболіст підписав із ПСЖ контракт до літа 2027 року. У 32 матчах минулого сезону Серії А Руїс забив сім голів і зробив чотири асисти.
Нагадаємо, парижани розлучилися із 33-річним півзахисником Андером Еррерою. Іспанець повернувся до Атлетика.