Парі Сен-Жермен продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт паризького клубу, новачком команди став півзахисник Фабіан Руїс.

Іспанський футболіст підписав із ПСЖ контракт до літа 2027 року. У 32 матчах минулого сезону Серії А Руїс забив сім голів і зробив чотири асисти.

Нагадаємо, парижани розлучилися із 33-річним півзахисником Андером Еррерою. Іспанець повернувся до Атлетика.

 