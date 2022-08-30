Франция

Французький клуб викладе за футболіста 18 мільйонів євро.

Півзахисник Валенсії Карлос Солер найближчим часом стане гравцем ПСЖ. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 25-річного іспанця за 18 мільйонів євро. Також передбачені бонуси у розмірі 3 млн євро.

Також зазначається, що з футболістом буде укладено п'ятирічний контракт, оскільки парижани розраховують на гравця у майбутньому.

Минулого сезону Солер провів 38 поєдинків, у яких забив 12 голів та віддав п'ять результативних передач. У поточній кампанії він відіграв три матчі та забив один м'яч.