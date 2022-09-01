Франция

Парижани посилили середню лінію.

Парі Сен-Жермен продуктивно працює у поточне літнє трансферне вікно і зробив ще одне підписання до середньої лінії.

Як повідомляє офіційний сайт французького клубу, новачком команди став півзахисник Валенсії Карлос Солер.

Минулого сезону Солер провів 38 поєдинків, у яких забив 12 голів та віддав п'ять результативних передач. У поточній кампанії він відіграв три матчі та забив один м'яч.

Нагадаємо, що раніше Парі Сен-Жермен оформив трансфер ще одного іспанського півзахисника — Фабіана Руїса.