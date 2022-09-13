Незважаючи на нещодавню зустріч, де конфлікт між гравцями спробували залагодити, Неймар все ще обурений тим, що Мбаппе став основним пенальтистом команди, повідомляє Goal.

Неймар та Мбаппе у сварці зі старту сезону. Бразилець вважає, що француз егоїстично поводиться на полі.

У той же час бразилець поводиться акуратно і не виявляє своє невдоволення в роздягальні.

Зазначається, що його близькою довіреною особою в останні тижні став Серхіо Рамос.

Також повідомляється, що тренер ПСЖ Крістоф Галтьє попросив Мбаппе і Неймара поводитися перед камерами та журналістами так, ніби між ними немає непорозуміння.