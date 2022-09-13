Франция

Між гравцями є непорозуміння, але привселюдно вони цього не демонструють.

Незважаючи на нещодавню зустріч, де конфлікт між гравцями спробували залагодити, Неймар все ще обурений тим, що Мбаппе став основним пенальтистом команди, повідомляє Goal.

Неймар та Мбаппе у сварці зі старту сезону. Бразилець вважає, що француз егоїстично поводиться на полі.

У той же час бразилець поводиться акуратно і не виявляє своє невдоволення в роздягальні.

Зазначається, що його близькою довіреною особою в останні тижні став Серхіо Рамос.

Також повідомляється, що тренер ПСЖ Крістоф Галтьє попросив Мбаппе і Неймара поводитися перед камерами та журналістами так, ніби між ними немає непорозуміння.