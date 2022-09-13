Між гравцями є непорозуміння, але привселюдно вони цього не демонструють.
НЕЙМАР, МБАППЕ І РАМОС, AS
13 вересня 2022, 14:59
Незважаючи на нещодавню зустріч, де конфлікт між гравцями спробували залагодити, Неймар все ще обурений тим, що Мбаппе став основним пенальтистом команди, повідомляє Goal.
Неймар та Мбаппе у сварці зі старту сезону. Бразилець вважає, що француз егоїстично поводиться на полі.
У той же час бразилець поводиться акуратно і не виявляє своє невдоволення в роздягальні.
Зазначається, що його близькою довіреною особою в останні тижні став Серхіо Рамос.
Також повідомляється, що тренер ПСЖ Крістоф Галтьє попросив Мбаппе і Неймара поводитися перед камерами та журналістами так, ніби між ними немає непорозуміння.