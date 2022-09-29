Франция

Нападник вкотре фігурує у закулісних іграх.

Кіліан Мбаппе під час продовження контракту з Парі Сен-Жермен суттєво розширив свій вплив на політику клубу.

Як повідомляє видання RMC Sport, французький нападник залишився незадоволеним тим, що клуб не виконав обіцянку.

Стверджується, що Парі Сен-Жермен пообіцяв Мбаппе підписати зіркового центрального нападаючого, але цього не сталося.

Зазначимо, що влітку французькому клубу приписували інтерес до Роберта Левандовські та Маркуса Рашфорда.

Нагадаємо, що Неймару набридла зарозумілість Кіліана Мбаппе, але вони намагаються залагодити конфлікт.