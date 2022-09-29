Іспанія

Двері для французького нападника досі відчинені.

Флорентіно Перес не вважає, що Кіліан Мбаппе не має шансів на перехід до Реалу, повідомляє El Confidencial.

На асамблеї членів мадридського клубу у президента клубу запитали, чи може він детальніше розповісти про зрив трансферу нападника ПСЖ минулого літа.

Перес, говорячи про ситуацію, що склалася навколо Мбаппе, сказав членам клубу, що двері Реала для форварда не зачинені.

У поточному сезоні Мбаппе провів 7 матчів у Лізі 1 та забив 7 голів.