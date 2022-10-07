Франция

Проте аргентинець має шанси зіграти у найближчому матчі проти Реймса.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі отримав невелике пошкодження у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (1:1). Про це повідомляє GFFN.

За інформацією джерела, у 35-річного аргентинця невеликий дискомфорт у литковому м'язі, через що він попросив заміну у матчі.

Проте зазначається, що травма не серйозна і футболіст зможе взяти участь у матчі проти Реймса в Лізі 1.

Нагадаємо, матч Реймс — ПСЖ відбудеться у суботу, 8 жовтня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що гол Мессі у ворота Бенфіки визнано найкращим у 3-му турі Ліги чемпіонів.