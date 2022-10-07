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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 6 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 6 жовтня:

Один із лідерів збірної Аргентини Ліонель Мессі, який виступає за ПСЖ, заявив, що майбутній чемпіонат світу в Катарі стане останнім для нього.

Сампаолі вдруге очолив Севілью. Угода з аргентинським фахівцем розрахована до літа 2024 року. Це другий прихід Сампаолі в стан "нервіонців". Раніше він тренував команду у сезоні-2016/17.

Анчелотті повторив досягнення Фергюсона в Лізі чемпіонів. Перемога Реала над Шахтарем (2:1) стала для Анчелотті 102 у Лізі чемпіонів. Таким чином, італієць наздогнав легендарного екскоуча МЮ Алекса Фергюсона.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.