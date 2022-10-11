36-річний футболіст образив арбітра.
Серхіо Рамос, Getty Images
11 жовтня 2022, 15:27
Серхіо Рамосу загрожує тривала дискваліфікація за образу судді, повідомляє RMC.
Арбітр зустрічі у своєму звіті після матчу зазначив, що Рамос протестував проти його рішень, проте він не зробив позначки про образу.
Завдяки кадрам телеканалу Canal+ вдалося встановити, що Рамос сказав на адресу судді puta madre ("ублюдок" з іспанської).
За агресивну поведінку Рамосу загрожує дискваліфікація терміном від 2 до 7 матчів. Засідання дисциплінарного комітету відбудеться у середу увечері.