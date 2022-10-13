Франция

Клуб вирішив відправити іспанського фахівця у відставку.

Після нульової нічиї у матчі 10 туру французької Ліги 1 проти ПСЖ Реймс звільнив головного тренера Оскара Гарсію.

Керівництво повідомляє, що клуб вирішив розірвати контракт із фахівцем з огляду на результати, нижчі від очікуваних і з метою захисту найкращих інтересів.

Тимчасово обов'язки Гарсії буде виконувати Вільям Стілл, який допомагав 49 річному іспанцю до сьогоднішнього дня.

Гарсія тренував Реймс з 2021 року, але особливих успіхів із командою не досяг. У минулому сезоні вони фінішували на 12 місці, а зараз йдуть на 15 сходинці у Лізі 1.

Раніше Оскар тренував Брайтон, Вотфорд, Сент-Етьєн, Олімпіакос, Сельту та інші клуби.

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