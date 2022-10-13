Ліга Європи

Кияни зіграють у традиційних кольорах.

Форма Динамо на матч проти Ренна, фото офіційний сайт Динамо

Форма Динамо на матч проти Ренна, фото офіційний сайт Динамо

Сьогодні київське Динамо протистоятиме французькому Ренну в матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Стало відомо, в якій формі столичний клуб вийде на матч проти французів.

Як повідомляється на офіційному сайті киян, Динамо зіграє в основному комплекті форми біло-блакитних кольорів, воротар проведе матч у жовтому екіпіруванні. Ренн обрав форму традиційних червоно-чорних кольорів, а воротар одягне синє екіпірування.

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Матч Динамо — Ренн відбудеться 13 жовтня на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсудського, початок — о 19:45 за Києвом. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.