Україна

Велика група слухачів тренерських курсів Центру ліцензування УАФ отримала дипломи УЄФА категорії PRO.

Наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань та помічник Мірчі Луческу Олег Гусєв отримали дипломи УЄФА категорії PRO. Також тепер з дипломом асистент директора Шахтаря з футболу Карло Ніколині, екстренер Руха Іван Федик, колишній тренер Львова Жилмар Тадеу да Сілва й екснаставник Миная Микола Цимбал. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

19 січня 2021 року навчання на курсах Центру ліцензування УАФ розпочали 19 претендентів на тренерські дипломи найвищого ґатунку. Усі вони успішно пройшли повний курс і сьогодні завершили заняття й отримали дипломи УЄФА категорії PRO.

Список тренерів, які завершили курси за програмою "PRO-диплом УЄФА" (2021—2022).

- Бєлаков Володимир Олегович

- Бицюра Віктор Григорович

- Богатир Віктор Миколайович

- Венглінський Олег Миколайович

- Гнатів Роман Михайлович

- Гусєв Олег Анатолійович

- Дейкунов Олег Васильович

- Жилмар Тадеу да Сільва

- Зарицький Михайло Юрійович

- Климовський Ігор Петрович

- Костюк Ігор Володимирович

- Кудзієва Олена Юріївна

- Левченко Віталій Григорович

- Любенович Желько

- Ніколіні Карло

- Ротань Руслан Петрович

- Сукіасян Ерванд Гарсеванович

- Федик Іван Зінонович

- Цимбал Микола Володимирович

Нагадаємо, що Руслан Ротань вивів молодіжну збірну України на ЄВРО-2023.