Франция

Нападник має причини бути незадоволеним.

Парі Сен-Жермен не дотримався обіцянок, які дав нападникові команди Кіліану Мбаппе, повідомляє GFFN.

Стверджується, що чемпіон Франції при продовженні контракту з форвардом апелював підписаннями Роберта Левандовскі, Мілана Шкрініара і Бернарду Сілви.

За підсумками літнього трансферного вікна Парі Сен-Жермен не зміг виконати жодної з обіцянок.

Нагадаємо, що влітку Парі Сен-Жермен вимагав за Кіліана Мбаппе 400 мільйонів та поставив жорстку умову.