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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 12 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 12 жовтня:

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич зустрівся з хлопчиком, чиї батьки загинули в Маріуполі.

Французький Парі Сен-Жермен цьогорічної літньої трансферної кампанії вимагав за свого нападника Кіліана Мбаппе 400 млн євро.

Українець Олександр Зінченко перебуває в трійці найбільш оплачуваних футболістів лондонського Арсенала.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.