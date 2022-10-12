Кіліан Мбаппе став заручником ситуації та не зміг влітку покинути французький клуб.
Кіліан Мбаппе, twitter
12 жовтня 2022, 15:45
Суперзірка ПСЖ Кіліан Мбаппе міг влітку покинути клуб, але не зміг через жорсткі умови, які висунуло керівництво.
Як повідомляє Marca, 23-річний форвард міг змінити команду, якщо потенційний покупець виплатив би 400 мільйонів євро. Крім того, парижани відмовились вести перемовини з Реалом, навіть якщо клуб запропонує дану суму за Мбаппе. Нагадаємо, що ситуація склалася після того, як форвард продовжив контракт с парижанами.
З усім тим, футболіст спробує залишити ПСЖ у січні, навіть попри успіхи як на внутрішній арені, так і на європейській. Нагадаємо, що Мбаппе став найкращим бомбардиром ПСЖ у Лізі чемпіонів.