Франция

Кіліан Мбаппе став заручником ситуації та не зміг влітку покинути французький клуб.

Суперзірка ПСЖ Кіліан Мбаппе міг влітку покинути клуб, але не зміг через жорсткі умови, які висунуло керівництво.

Як повідомляє Marca, 23-річний форвард міг змінити команду, якщо потенційний покупець виплатив би 400 мільйонів євро. Крім того, парижани відмовились вести перемовини з Реалом, навіть якщо клуб запропонує дану суму за Мбаппе. Нагадаємо, що ситуація склалася після того, як форвард продовжив контракт с парижанами.

З усім тим, футболіст спробує залишити ПСЖ у січні, навіть попри успіхи як на внутрішній арені, так і на європейській. Нагадаємо, що Мбаппе став найкращим бомбардиром ПСЖ у Лізі чемпіонів.