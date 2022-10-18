Франция

Нідерландський фахівець може попрацювати у АПЛ.

Напередодні Ліон оголосив про звільнення Петера Боша з посади головного тренера першої команди, проте нідерландський фахівець може повернутися до роботи вже цього сезону.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво англійського Вулвергемптона розпочало переговори з Бошем, який на даний момент є головним кандадитом на цю посаду.

Другим кандидатом, за інформацією джерела, є Майкл Біл, який очолює Квінз Парк Рейнджерс.

Нагадаємо, Вулвергемптон наразі перебуває в зоні вильоту англійської Прем'єр-ліги. Раніше клуб звільнив Бруну Лаже через незадовільні результати.