Нідерландський фахівець може попрацювати у АПЛ.
Петер Бош, getty images
18 жовтня 2022, 15:28
Напередодні Ліон оголосив про звільнення Петера Боша з посади головного тренера першої команди, проте нідерландський фахівець може повернутися до роботи вже цього сезону.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво англійського Вулвергемптона розпочало переговори з Бошем, який на даний момент є головним кандадитом на цю посаду.
Другим кандидатом, за інформацією джерела, є Майкл Біл, який очолює Квінз Парк Рейнджерс.
Нагадаємо, Вулвергемптон наразі перебуває в зоні вильоту англійської Прем'єр-ліги. Раніше клуб звільнив Бруну Лаже через незадовільні результати.