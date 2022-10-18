Франция

Футболіст все ще зберігає думку, що йому потрібно піти.

Нападник Кіліан Мбаппе все ще бажає змінити клуб найближчим часом. Про це пише L'Équipe.

Нещодавно він заявив, що чутки про його ймовірний відхід з клубу — брехня. З такою заявою Кіліан виступив не з власної волі, а за проханням ПСЖ.

В клубі вирішили, що спортивний директор ПСЖ Луіш Кампуш також мав зробити заяву з цього приводу, а потім підговорили футболіста.

Також видання повідомляє, що Мбаппе не просив продати його вже в січні. Незважаючи на це, оточення гравця повідомляє, що він хотів би змінити клуб, можливо, влітку.

Француза спочатку зв'язали із мадридським Реалом, але в іспанському клубі не бажають більше його підписувати.