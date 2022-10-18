Футболіст все ще зберігає думку, що йому потрібно піти.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
18 жовтня 2022, 18:27
Нападник Кіліан Мбаппе все ще бажає змінити клуб найближчим часом. Про це пише L'Équipe.
Нещодавно він заявив, що чутки про його ймовірний відхід з клубу — брехня. З такою заявою Кіліан виступив не з власної волі, а за проханням ПСЖ.
В клубі вирішили, що спортивний директор ПСЖ Луіш Кампуш також мав зробити заяву з цього приводу, а потім підговорили футболіста.
Також видання повідомляє, що Мбаппе не просив продати його вже в січні. Незважаючи на це, оточення гравця повідомляє, що він хотів би змінити клуб, можливо, влітку.
Француза спочатку зв'язали із мадридським Реалом, але в іспанському клубі не бажають більше його підписувати.