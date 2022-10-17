Франция

Нападник французького клубу спростував чутки.

Сага довкола можливого відходу нападника Кілана Мбаппе зі французького Парі Сен-Жермен супроводжувала цьогорічну літню трансферну кампанію, однак футболіст так і залишився в складі чинних чемпіонів Ліги 1.

Проте з наближенням чемпіонату світу та відповідно зимового трансферного вікна знову почали виникати чутки щодо можливого переходу 23-річного виконавця до іншого клубу.

Зрештою, чергову інформаційну хвилю в пресі довелось гасити самому футболісту, який після переможного для його команди матчу проти Марселя (1:0) прокоментував останні новини.

ПСЖ — Марсель 1:0 Відео голу та огляд матчу

"Я дуже щасливий у ПСЖ та ніколи не просив клуб відпустити мене в січні. Не розумію, звідки могла виникнути ця інформація саме перед матчем проти Марселя.

Чесно кажучи, був здивований так само, як і інші. Звісно, існують люди, які можуть подумати, що ці чутки з’явились через мене, мої дії чи висловлювання, однак я до цього не причетний. Ця новина — цілковита брехня.

Я — футболіст, і головне для мене — грати в футбол. Якщо я буду постійно перебувати всередині цих балачок, то дуже швидко втомлюсь. Ми були трохи шоковані цією новиною. Чи я злий за щось на ПСЖ? Ні, у жодному разі. Я дуже щасливий у цьому клубі", — заявив французький виконавець.

На рахунку Мбаппе в цьому сезоні 12 голів та один гольовий пас у 14 зіграних матчах.