Франция

Форвард ПСЖ привітав французького нападника.

Нападник мадридського Реала та збірної Франції Карім Бензема нещодавно став володарем Золото м’яча — нагороди за визнання найкращим футболістом останнього року.

Оскільки переважна більшість представників футбольного світу не мала жодних сумнівів у справедливості перемоги французького футболіста, провідні виконавці радо підтримали Бензема після оголошення результатів голосування.

Зокрема, нападник французького Парі Сен-Жермен та лідер збірної Бразилії Неймар не залишився осторонь цієї гучної події.

"Бензема повністю заслуговував на цю винагороду.

Але при цьому Вінісуіус Жуніор не міг опинитись лише восьмим на підсумками голосування. Він повинен бути принаймні в першій трійці", — заявив бразильський виконавець.

Зауважимо, що власне Неймар, разом із своїм одноклубником Ліонелем Мессі, не потрапив навіть до переліку 30 фіналістів.

Гравець ПСЖ цього сезону за 16 матчів забив 12 голів та віддав дев’ять гольових передач.