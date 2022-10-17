Іспанія

Француз отримав заслужену нагороду.

Форвард і лідер Реала Карім Бензема став володарем нагороди Золотий м'яч-2022. Нагороду йому вручив співвітчизник та володар ЗМ-98 Зінедін Зідан.

Підсумкова таблиця голосування виглядає так:

Карім Бензема (Реал, Франція);

Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Бельгія);

Роберт Левандовські (Барселона, Польща);

Садіо Мане (Баварія, Сенегал);

5. Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет);

6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція);

7. Тібо Куртуа (Реал, Бельгія);

8. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія);

9. Лука Модріч (Реал, Хорватія);

10. Ерлін Холанд (Ман. Сіті, Норвегія).

11. Сон Хин Мін (Тоттенхем, Південна Корея);

12. Ріяд Марез (Манчестер Сіті, Алжир);

13. Себастьєн Алле (Боруссія Дортмунд, Кот-д'Івуар);

14-15 Рафаел Леау (Мілан, Португалія);

14-15 Фабіньо (Ліверпуль, Бразилія);

16 Верджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди);

17-19 Луїс Діас (Ліверпуль, Колумбія);

17-19 Каземіро (Реал, Бразилія);

17-19 Душан Влахович (Ювентус, Сербія);

20 Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалія);

21 Гаррі Кейн (Тоттенхем, Англія);

22-24 Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль, Англія);

22-24 Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Португалія);

22-24 Філ Фоден (Манчестер Сіті, Англія);

25-30 Майк Меньян (Мілан, Франція);

25-30 Антоніо Рюдігер (Реал, Німеччина);

25-30 Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Португалія);

25-30 Йозуа Кімміх (Баварія, Німеччина);

25-30 Крістофер Нкунку (Лейпциг, Франція);

25-30 Дарвін Нуньєс (Ліверпуль, Уругвай);

Нагадаємо, цьогоріч нагороди давали за здобутки протягом сезону, а не календарного року. Для Бензема це перший Золотий м'яч в кар'єрі. В минулому сезоні він разом з Реалом виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат Іспанії і Суперкубок країни. При цьому Карім забив 44 голи у 46 матчах.

Нагадаємо, торік ЗМ отримав Лео Мессі, але в цьому році він навіть не потрапив до топ-30. Криштіану Роналду, у свою чергу, отримав 20 сходинку.