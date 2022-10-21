Функціонер заявив, що клуб не дивиться на варіант із португальцем.
Пабло Лонгорія, Фото Midi Libre
21 жовтня 2022, 17:22
Президент французького Марселя Пабло Лонгорія прокоментував чутки, які зв'язували форварда МЮ Кріштіану Роналду з його клубом.
"Нас завжди вплутують в незрозумілі історії. У футболі все дуже ясно: ти живеш за коштами, дотримуючись економічного балансу.
Ми завжди маємо досягати кращого, намагатися посилити команду, але при цьому зберігаючи фінансову стабільність. Робити це в 2022 році як ніколи важливо.
Тому моя відповідь: ми далекі від підписання Кріштіану Роналду. До того ж, нам більше потрібні командні гравці, які допоможуть досягти успіхів", — цитує Лонгорію RMC Sport.
Раніше повідомлялось, що Роналду отримав значний штраф за скандальну витівку під час матчу з Тоттенгемом.