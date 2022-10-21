Англія

Володар 5-ти Золотих м'ячів отримав жорсткі санкції від тренера.

Гравець МЮ Кріштіану Роналду буде оштрафовано за поведінку на матчі АПЛ проти Тоттенгема. Про це повідомляє talkSPORT.

Форварда оштрафують на 720 тисяч фунтів (близько 820 тисяч євро). Це зарплатня португальця за дві тижні.

Нагадаємо, Ерік Тен Гаг вирішив не включати Кріштіану Роналду в заявку на гру проти Челсі через поведінку в поєдинку з Тоттенгемом. А потім взагалі відсторонити португальського нападника від тренувань з першою командою.